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Özgün

Bakan Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu. Buna göre TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da KYK burs ve öğrenim kredi ödemelerini alabilecek. Peki KYK bursu arttı mı, burslara zam mı geldi? 2023 KYK lisans bursu ne kadar?

10:27 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
GSB KYK burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri

GSB KYK burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerine başladı.

KYK burs ve öğrenim kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan 2023 tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

KYK bursları TC numarasının son rakamına göre zaman ödenecek?

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında" ifadelerini kullandı.

KYK burs ücretleri

KYK burs ücretleri ne kadar?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL


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#Gençlik ve Spor Bakanlığı
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