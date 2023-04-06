Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı. Buna göre, MEB sözleşmeli öğretmenlik alımı için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki 45 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman alınacak? İşte öğretmen ataması MEB takvimi.