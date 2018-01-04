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​Ehliyet sınav sonuçları sorgulama! 23 Aralık ehliyet sonuçları açıklandı

MEB 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı

23 Aralık’ta gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak tarihinde açıklanacaktı. Sonuçlar beklendiği gibi MEB resmi internet sitesi üzerindeki yerini aldı.

Haber Merkezi Diğer
MEB tarafından 23 Aralık'ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları 4 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

MEB tarafından 23 Aralık'ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları 4 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

23 Aralık ehliyet sınav sonuçlarını sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ehliyetlerini alarak trafiğe çıkmak isteyen sürücü adayları 23 Aralık’ta sınava girmiş ve sonuçları beklemeye başlamıştı. Resmi açıklama MEB tarafından geldi. 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları erişime açıldı.

Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Ehliyet sınav sonuçları MEB resmi internet sitesi üzerindeki yerini aldı.

Sonuçlar için tıklayınız

Sınavdan geçmek için en az kaç puan gerekir?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 23 Aralık’ta yapılacak sınavın sonuçları, 4 Ocak’ta açıklanacak. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

23 Aralık ehliyet soruları ve cevap anahtarı

Sınavda çıkmış olan sorulara ve cevap anahtarına sizlere sunduğumuz bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

23 Aralık 2017 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı

Sürücü adaylarının kabusu oldu
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Sürücü adaylarının kabusu oldu

Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sınava ilk girişlerinde ehliyet alamayan sürücü adaylarından yüzde 60'ının tek seferde aracı geri park edemediği için elendiğini söyledi.

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