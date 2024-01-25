AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'a ilişkin projelerini açıklayacak. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, saat 11.00'de "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında konuşuyor.

AK PARTİ ADAYI MURAT KURUM'UN İSTANBUL PROJELERİ NELER OLACAK?

AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. İşte Murat Kurum’un İstanbul’a yönelik projelerinin detayları.

"Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti sevdiklerimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. Zirve saatlerinde yüzde 90'ları bile aşıyor. 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. İstanbul'u trafik çilesine mahkum etmeyeceğiz.

SEFAKÖY-AVCILAR-BEYLİKDÜZÜ'NE METRO GELİYOR

2034'teki hedefimiz 2034 karayolu ağırlığı yüzde 48'e çıkarmak, raylı sistemlerdeki payı da yüzde 48'e çıkaracağız. Deniz yolu ulaşımını da yüzde 4'e çıkarmaktır. Trafikte bu sayede çile azalacak. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 34 dakikaya düşecek. İstanbul trafiği 10 yılın sonunda geri dönmemek üzere son bulacak.

Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız. İki yakaya 2 tünel yapacağız. İstanbul trafiğini rahatlatacak bir proje ile şehrin iki yakasına iki ayrı büyük tünel yapacağız. Çayırbaşı - Ayağaza - Levazım - Dolmabahçe hattına 25.7 KM tünel yapacağız.

Bu tüneller sayesinde boğaz sahil yollarının tıkanmış damarlarını açacağız.

ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINIYOR

151 adat kavşak düzenleme projemizi hemen hayata geçireceğiz. Mahmut Bey kavşağı gibi trafik yoğunluğu oluşturan tıkanıklıkları ortadan kaldıracağız. Trafik akışı kesintisiz hale gelecek. İstanbul trafiği bu manada rahatlayacak. İstanbul'un trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu projelerle kent içi trafiğinde bulunan ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız.

SİLİVRİ’YE METROBÜS GELİYOR

Silivri'ye metrobüs geliyor. Metrobüs hattımızı Tüyap-Silivrili arasına uzatacağız.

Sokaklarımızı otopark olmaktan kurtaracağız. İlk 5 yılda, üstü park, altı otopark olan tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Bu otoparklarımız deprem sırasında da toplanma alanı olarak faaliyet göstereceğiz. İSPARK aracını evinin önüne park eden insanlardan bile para aldığı halde zarar ediyor. Biz göreve gelir gelmez evinin önüne park eden araçlardan gece gündüz hiçbir şekilde para almayacağız. İSPARK otopark ücretlerine tam yüzde 25 indirim yapacağız."