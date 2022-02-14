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Nüfusmatik nasıl kullanılır? Nüfusmatikler nerelerde var?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başlanan nüfusmatikler vatandaşların ve memurların işini kolaylaştıracak. Nüfusmatikler ile ilgili detaylar merak ediliyor. Nüfus müdürlüklerinde yapılan bazi işlemlerin kolaylıkla yapılabildiği nüfusmatiklerin kullanımı ve konumları sorgulanmaya başladı. Peki, nüfusmatikler nasıl kullanılıyor? Nüfusmatikler nerelerde bulunuyor? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nüfusmatik nasıl kullanılır? Nüfusmatikler nerelerde var?
nüfusmatik

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Nüfusmatik"ler 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

Nüfusmatiklerden bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, "Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, "kimlik kartı işlemleri (bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme gibi), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve randevu işlemlerini" gerçekleştirebiliyor.

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.

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