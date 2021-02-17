ÖZET İZLE: PSG Barcelona maç özeti ve golleri izle

PSG Barcelona maç özeti ve şık golleri haberimizde. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı. İşte PSG Barcelona maç özeti ve golleri izle.

İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.

Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.

Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.

BARCELONA PSG ÖZET İZLE

LİVERPOOL VE PSG AVANTAJLI BAŞLADI



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, tarafsız sahada oynanan maçta Leipzig’i 2-0 mağlup ederken; Paris Saint-Germain ise deplasmanda Barcelona’yı 4-1 gibi farklı bir skorla devirmeyi başardı. Liverpool’da top koşturan A Milli oyuncu Ozan Kabak, takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig, Covid-19 nedeniyle Almanya’nın aldığı tedbirler kapsamında Macaristan Budapeşte’de kentinde bulunan Puskas Arena’da oynanan karşılaşmada, İngiliz temsilcisi Liverpool’u ağırladı. Konuk ekip Liverpool’da A Milli oyuncu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11’de başladı. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Liverpool’da teknik direktör Jürgen Klopp zorlu karşılaşmaya; Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Alcantara, Salah, Mane, Firmino ilk 11’i ile çıkarken; Leipzig ise Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klastermann, Kampl, Sabitzer, Haidara, Adams, Angelino, Olmo, Nkunku ilk 11’i ile sahada yerini aldı.





İKİ DEV KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gecenin diğer maçında ise Avrupa’nın iki büyük kulübü karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi Barcelona, evinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’i ağırladı. Barcelona mücadeleye, Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi ilk 11’i ile başladı. Konuk ekip PSG ise Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Mbappe, Verratti, Icardi ilk 11’i ile mücadeledeki yerini aldı.

Katalan ekibi karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Dembele ile gole yaklaşan Barcelona, 21'de de Pedri ile golü koklasa da fırsatları değerlendiremedi. Aradığı golü 27’nci dakikada penaltıdan Messi ile bulan Barcelona’ya PSG’nin cevabı gecikmedi. 1-0 sonrası yüklenen ve fırsatlar yakalayan PSG, mücadelenin 32’nci dakikasında Mbappe ile durumu eşitlemeyi başardı. Sonrasında Barcelona’da Griezmann, PSG’de ise Icardi pozisyonlar yakalasa da bunları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

MBAPPE, BARCELONA’YI YIKTI

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarının ilk 15 dakikasında PSG, Kean ve Verratti ile fırsatları değerlendiremezken, Barcelona ise Griezmann ve Messi ile gol aradı ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. 60’ıncı dakikaların ardından rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren PSG, 65’inci dakikada Mbappe ile öne geçmeyi başardı: 1-2. Baskısını sürdüren Fransız ekibi, 70’inci dakikada Kean ile farkı 2’ye çıkarmayı başardı: 1-3. Goller sonrası Barcelona Messi ve Dembele ile gol fırsatlarını değerlendiremezken, 85’inci dakikada Mbappe yine sahneye çıkarak hat trick yaptı: 1-4. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi PSG büyük bir avantajı cebine koydu

Barcelona'da dakikalar 27'yi gösterirken, Frenkie De Jong'un rakip ceza sahası içinde yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Lionel Messi hata yapmadı ve beyaz noktadan takımını öne geçiren golün altına imzasını attı.

Bu golle beraber üst üste 17’nci Şampiyonlar Ligi sezonunda da gol atma başarısı gösteren Arjantinli yıldız (2005-2021), efsane golcü Raul Gonzalez'in (1995-2011) rekorunu da egale etmiş oldu.

Fransız temsilcisinin bu gole cevabı ise 32. dakikada Kylian Mbappe'nin ayağından geldi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

65. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Kylian Mbappe takımını öne geçirirken, 70. dakikada Leandro Paredes'in sol kanattan kullandığı duran topa iyi yükselerek kafayı vuran Moise Kean farkı ikiye çıkardı. 85. dakikada yakalanan hızlı hücumda Julian Draxler'den aldığı pası iyi değerlendiren Kylian Mbappe, hat-trickini tamamlayarak maçın skorunu tayin etti.

Kylian Mbappe'den önce Barcelona'ya karşı Camp Nou'da hat-trick yapan son oyuncu, 1997 yılında Dinamo Kiev forması giyen Andriy Shevchenko'ydu.

Öte yandan Paris Saint-Germain bu galibiyetle, yine 1997 senesinden bu yana Camp Nou'da kazanan ilk Fransız ekibi olarak kayıtlara geçti.

İki takım rövanş için, bu kez Paris Saint-Germain'in ev sahipliğinde 10 Mart 2021 Çarşamba günü TSİ 23:00'te karşı karşıya gelecek. Bu keyifli mücadele her zaman olduğu gibi yine beIN SPORTS aracılığıyla futbolseverlere ulaşacak.



