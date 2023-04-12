Ramazan İtikaf günleri başladı
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RAMAZAN HABERLERİ

İtikaf günleri başladı

Ramazan ayının son on gününe girdik. Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden biri olan itikâf ibadetini yapmak isteyenler bugünden itibaren camilerde kalacak. Bayrama kadar, dünya telaşından uzaklaşıp Allah rızası için gece gündüz ibadetle meşgul olacaklar.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
İtikaf günleri başladı
Arşiv.

Ramazan ayının son 10 gününe girilmesiyle birlikte itikâf dün camilerde başladı. Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikâf günleri, bayram namazına kadar sürecek. Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen itikâf ibadetinde, asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor. İtikâfa cami ve mescitlerde girmeyi tercih edenler, 10 gün boyunca buralarda ibadet ve ilmi okuma yapacak.

CAMİLER BELİRLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı bu kapsamda il ve ilçelerde itikâfa girilecek ibadethaneleri duyurdu. Dileyen Müslümanlar, dün camilere giderek itikâfa girdi. Sadece ibadet ile meşgul olmak niyetiyle itikâfa giren Müslümanlar tüm ihtiyaçlarını camide gideriyor. Bulunduğu yerden sadece can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlar olursa çıkabilen kişilerin başka şartlar altında camiden çıkması durumunda itikafı bozuluyor.


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