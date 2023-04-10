Haydi çocuklar mukabeleye!

Saraybosna'daki Luzani Camisi'nde bu Ramazan okunan mukabelelere bir mukabele de çocuklar için eklendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Luzani Camisi'nde bu Ramazan okunan mukabelelere bir mukabele de çocuklar için eklendi. İmam Senaid Isakovic, Luzani Camisi'nde ilk kez düzenlenen çocuk mukabelesine ilişkin mektepte yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu söyledi. Isakovic, "Bazı imamlar her Ramazan çocuk mukabelesi yapıyor. Biz de bu Ramazan’da başladık. Her gün ikindi namazından sonra mektep öğrenci-

lerimizle mukabele okuyoruz" dedi.

AİDİYET DUYGUSU ÇOK ÖNEMLİ

Çocukların okuldan sonra camiye geldiklerini anlatan Isakovic, "Çocukların çoğu oruç tutuyor. Bazen yorgun da oluyorlar ancak Kur'an-ı Kerim okumaktan vazgeçmiyorlar" diye konuştu. Isakovic, hafta içi 30, hafta sonu da 60 çocuğun geldiğini belirterek, "Benim için en önemlisi çocukların aidiyet duygusunun sıcaklığını ve sevgisini hissetmeleri. Çocuğun buraya ait olduğunu ve bir parçası olduğunu hissetmesi çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

REKLAM

CAMİ DÜNYADAKİ EN GÜZEL YER

15 yaşındaki Ishak Mahmutovic de ikinci sınıftan bu yana mukabele dinlediğini söyleyerek, "Şimdi ise mukabele okuyorum. Kendimi bildim bileli camiye geliyorum" şeklinde konuştu. Mahmutovic, camilerinde ilk kez düzenlenen çocuk mukabelesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Cami, benim için dünyadaki en güzel yer" değerlendir-mesinde bulundu.

Saraybosna'nın asırlık geleneği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta verilen zorunlu aranın ardından 16 yıl önce yeniden okunmaya başlanan ‘kadınlar mukabelesi’, bu yıl da onlarca kadını bir araya getiriyor. Mukabele okuyan kadın hafızlardan Ehlimana Godinjak, "Hacı Camisi'ndeki kadınlar mukabelesi 70 yıllık bir geçmişe sahip ancak Bosna Hersek'te bu mukabelenin 120 yılı aşkın süredir devam ettiği biliniyor" diye konuştu. Mukabelenin 10 kadın hafız tarafından her gün öğle namazının ardından okunduğunu anlatan Godinjak, mukabeleyi takip etmek için Saraybosna'nın dört bir yanından kadınların tarihi camide buluştuğunu söyledi. Godinjak, kadınlar mukabelesinin Bosna Hersek'in en güzel Ramazan geleneklerinden biri olduğunu dile getirerek, başka ülkelerde bu tarz örneklere sık rastlanmadığının altını çizdi.

REKLAM





İftar sofraları İtalyan şeflerden

Hayırlı gelenek

Huzursuz kalplere ilaç







