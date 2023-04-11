Ramazan 140 yıllık kriket kulübünde iftar
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RAMAZAN HABERLERİ

140 yıllık kriket kulübünde iftar

Osmanlı’nın 19. yüzyılda Güney Afrika'da açtığı okulda yetişen öğrenciler tarafından açılan ve Müslümanların kurduğu en eski spor kulüplerinden sayılan Osmanlı Kriket Kulübü, Cape Town'daki tesisinde iftar verdi. İftara, 140 yıllık kulübün yöneticileri ve oyuncular dâhil, 100'den fazla kişi katıldı.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
140 yıllık kriket kulübünde iftar
Afrika'nın Osmanlı kriketçileri iftarda buluştu.

Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda Güney Afrika'da açtığı okulda yetişen öğrenciler tarafından kurulan Osmanlı Kriket Kulübü, Cape Town'da iftar verdi. Kulüp tesislerindeki iftara, 140 yıllık tarihi kulübün yöneticileri ve oyuncular da dahil olmak üzere 100'den fazla kişi katıldı.

Osmanlı Kriket Kulübü.
Osmanlı Kriket Kulübü.

AFRİKA LEZZETLERİ SUNULDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cape Town'da görevlendirdiği din görevlisinin Kur'an-ı Kerim okuduğu iftarda konuklara, Güney Afrika Müslüman mutfağından lezzetler ikram edildi. İftarın ardından davetliler akşam namazı kıldı.

DÜNYANIN EN ESKİSİ

Cape Town'daki Osmanlı İslam Okulu öğrencileri tarafından 1882'de kurulan kulüp, dünyanın en eski Müslüman spor kulüplerinden biri olma özelliğini taşıyor.


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