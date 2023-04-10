Kardeşlik Sofrası İslahiye’de

6 Şubat’tan bu yana deprem bölgesindeki faaliyetlerini sürdüren Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Ramazan ayı dolayısıyla “Kardeşlik Sofrası” kurmaya devam ediyor. İslahiye’deki iftar çadırında, TÜRGEV Genel Müdürü Makbule Çabuk ile vakfın Gaziantep’teki Hatice Hatun Kız Öğrenci Yurdu gönüllüleri, depremzedelerle bir araya geldi.

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

İftar sonrası çocuklar için Karagöz ve Hacivat oyunu ile palyaço ve yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi, Osmanlı macunu ve şerbetlerinden ikram edildi. Depremzedelere destek olmak için yola çıkan TÜRGEV gönüllüleri, depremlerin etkilediği diğer illerde de kardeşlik sofraları kuracak.





Boğaziçi Üniversitesi’nde dev iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Romanlarla iftar buluşmasında önemli açıklamalar: Ayrımcılığı elimizin tersiyle ittik

REKLAM

Haydi çocuklar mukabeleye!



