Tecemmül ayı Ramazan

Mehmet Nezirgül

İyi insanlar iyi işler yapar, temiz insanlar temiz işler yapar.

Güzel insan, güzel olan işleri gerçekleştirir.

Güzel insan, fiziki olarak herkesin beğendiği kişiler değildir. Fiziki eksikliği, kusuru olsun veya olmasın düşünceleri, inançları ve davranışları güzel olan insanlara güzel insan denir.

Ramazan, her bir müminin tepeden tırnağa güzelliklere yoğun olarak büründüğü dönemdir.

Bunu yaparken de birkaç aşamalı bir yol izler:

Zihnini İslam inancı, fikriyatı ile temizler.

Bedenini tüm kirlerden yıkar.

Çevresini, evini, okulunu temiz tutar.

Ruhunu her tür manevi kirlerden, kötü düşüncelerden arındırır.

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Tecemmül, güzelleşme, tazeleşme, süslenme, edepli olma, latif olma halidir.

Tecmil, süs ve ziynet demektir.

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“Allah güzeldir, güzel (olan işler)i sever.” (Müslim, Birr, 57) Allah’ın tüm söz, fiil ve işleri iyidir, güzeldir. Bizim de her işimizin iyi ve güzel olması gerekir. Bizler Allah’ın en özellikli, ayrıcalıklı kullarıyız. Sahip olduğumuz imkanları en güzel işler için kullanacağız.

Ramazan tüm kötülüklere, çirkinliklere, değersizliklere kapıları kapatma, güzelliklere gönlümüzü, ruhumuzu, bedenimizi tüm zerrelerimize varıncaya kadar açma mevsimidir.

Güzel olalım, güzel kalalım.