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Seçim

CHP heyeti YSK’yı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız” dedi.

07:06 . 15/05/2023 Pazartesi
IHA
Heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yer aldı

Heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yer aldı.


Ziyaretin ardından konuşan Erkek, “Değerli basın mensupları, Genel Başkan Yardımcımız sayın Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekilimiz sayın Engin Özkoç’la birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı sayın Ahmet Yener’i ziyaret ettik YSK temsilcimizle birlikte. Bizim için en önemli olan sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımasıdır. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlıklı, güvenli bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Seçim sonuçlarını hem yurt içinde hem yurt dışındaki kullanılan oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odasına (ATO) gideceklerini belirten Erkek, “Yurt dışı oyların sayımı da biliyorsunuz ATO’da yoğun bir şekilde devam ediyor ve daha zaman alacak gibi de duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra da ATO’yu da ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, görev yapıyorlar. Seçim sonucu kesinleşene kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında da yurt dışında da yurt içinde de tüm seçim kurulu üyelerimiz görevli arkadaşlarımız her seçmenin her oyuna sahip çıkıyorlar” diye konuştu.



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14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#Cumhuriyet Halk Partisi
#CHP
#Yüksek Seçim Kurulu
#YSK
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