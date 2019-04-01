Sinop Seçim 2019 - Sinop Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Sinop Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Sinop ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Sinop seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Sinop ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Sinop ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Sinop 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İl İl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Ayancık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Boyabat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Durağan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Erfelek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Gerze Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Sinop Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Türkeli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Dikmen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Saraydüzü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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SİNOP

Sinop'un 2018 yılı itibariyle nüfusu 219.733'tür.

Anadolu'nun kuzey yönde uç noktası olan İnceburun'a doğu yönün'de bağlanan Boztepe Burnu berzahında bir kale-şehir olarak kurulmuş ve tarih boyunca doğu yönde gelişmiştir. Tarih boyunca kale dışına pek taşmayan şehir bir liman kenti özelliği taşır. Berzahın kuzey doğusundaki dış liman fırtınalara açık olduğu ve denizcilik bakımından kullanışlı sayılmadığı halde, Antikçağ 'da daha çok bu limanın kullanıldığı bilinir. Zamanla kum dolan ve kullanılamaz hale gelen bu limanı berzanın güney-doğusundaki iç limana aynı dönemde bir kanal bağlardı. Bu kanal, Selçuklular döneminde kapatılmıştır.

Sinop Limanı

Yarımadanın güney yönündeki iç liman ise rüzgarlara kapalı konumuyla ve sakin deniziyle güney Karadeniz'in en önemli limanıydı. Bu özellikleri yüzünden "Akdeniz" ismini almıştır. Tarih boyunca işlek bir liman yaşantısı ve tersane faaliyeti bu limanda gerçekleşmiştir. 19. yüzyıl'a kadar tamamen ayakta duran surlardan ise günümüze büyük bir kısmı kalmıştır ve yıkıntılarından rekonstrüksiyonu yapılabilir. Şehrin gelişimi sürekli olarak doğu yönde, Boztepe Burnuna doğru olurken, kuzeydeki Akliman ve Anadolu yönünde birkaç azınlık yerleşmesinden başka bir yerleşim olmamıştır. Doğudaki yarımada ise gittikçe sarplaşmakta, Hıdırlık tepesinde 187 metre yüksekliğe ulaşmakta ve nihayet deniz yönünde dik yarlar ile kuşatılmaktadır. Bu durumda şehrin deniz yönünden ve berzahtan zaptedilmesi imkânsız olmaktadır.