Seçim Sinop Boyabat Seçim Sonuçları – Boyabat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Boyabat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şefik Çakıcı
Şefik Çakıcı
AK Parti
%51,2
7.947 oy
Hasan Kara
Hasan Kara
İYİ Parti
%40,2
6.247 oy
Diğer
%9
1.330 oy
Sinop - Boyabat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 59 / 60
  • %98,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,2
  • %40,2
  • %7,4
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %51,2
  • %40,2
  • %7,4
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
  • %0
  • %42,2
  • %3,6
  • %0
  • %2,6
  • %51,6
  • %0
  • %42,2
  • %3,6
  • %0
  • %2,6
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
yukleniyor
Boyabat
yukleniyor
Dikmen
yukleniyor
Durağan
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Erfelek
yukleniyor
Gerze
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraydüzü
yukleniyor
Türkeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şefik Çakıcı AK Parti
  • Hasan Kara İYİ Parti
  • Şükrü Kaya MHP
  • Birol Aydın SP
  • Davut Çalhan DSP
  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen19.365
  • Kullanılan oy16.345
  • Geçerli oy15.524
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.125
  • 30 Mar 1415.816
  • 30 Mar 1415.012
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boyabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 59 / 60
  • %98,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,5
  • %51,2
  • %7,4
  • %58,5
  • %51,2
  • %7,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
yukleniyor
Boyabat
yukleniyor
Dikmen
yukleniyor
Durağan
yukleniyor
Erfelek
yukleniyor
Gerze
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraydüzü
yukleniyor
Türkeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şefik Çakıcı AK Parti
  • Hasan Kara İYİ Parti
  • Şükrü Kaya MHP
  • Birol Aydın SP
  • Davut Çalhan DSP
  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen19.365
  • Kullanılan oy16.345
  • Geçerli oy15.524
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.125
  • 30 Mar 1415.816
  • 30 Mar 1415.012
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boyabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Boyabat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 59 / 60
  • %98,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %51,2
    7.947 oy
  • %40,2
    6.247 oy
  • %7,4
    1.142 oy
  • %0,7
    103 oy
  • %0,3
    51 oy
  • %51,2
    7.947 oy
  • %40,2
    6.247 oy
  • %7,4
    1.142 oy
  • %0,7
    103 oy
  • %0,3
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
    7.750 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,2
    6.340 oy
  • %1,3
    189 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %51,6
    7.750 oy
  • %0
  • %42,2
    6.340 oy
  • %1,3
    189 oy
  • %0,3
    41 oy
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    40 oy
  • %3,6
    538 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    40 oy
  • %3,6
    538 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    114 oy
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 112 / 113
  • %99,1
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %56,6
    16.577 oy
  • %40,5
    11.869 oy
  • %1
    306 oy
  • %1
    279 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %56,6
    16.577 oy
  • %40,5
    11.869 oy
  • %1
    306 oy
  • %1
    279 oy
  • %0,2
    61 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    58 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,3
    1.552 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,3
    1.552 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    118 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    118 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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