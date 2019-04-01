Seçim Sinop Dikmen Seçim Sonuçları – Dikmen Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dikmen Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Adnan Acar
Adnan Acar
AK Parti
%54,1
454 oy
Saim İstanbullu
Saim İstanbullu
CHP
%43,7
367 oy
Diğer
%2
18 oy
Sinop - Dikmen İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,1
  • %43,7
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %54,1
  • %43,7
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,4
  • %40,2
  • %23,9
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %34,4
  • %40,2
  • %23,9
  • %0
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
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Boyabat
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Dikmen
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Durağan
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Erfelek
yukleniyor
Gerze
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraydüzü
yukleniyor
Türkeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Acar AK Parti
  • Saim İstanbullu CHP
  • Hakan Akgün MHP
  • Bekir Aydın SP
  • İbrahim Tuna BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen1.018
  • Kullanılan oy909
  • Geçerli oy839
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.052
  • 30 Mar 14957
  • 30 Mar 14897
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dikmen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,2
  • %54,1
  • %1,1
  • %55,2
  • %54,1
  • %1,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %43,7
  • %43,7
  • %0
  • %43,7
  • %43,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
yukleniyor
Boyabat
yukleniyor
Dikmen
yukleniyor
Durağan
yukleniyor
Erfelek
yukleniyor
Gerze
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraydüzü
yukleniyor
Türkeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Acar AK Parti
  • Saim İstanbullu CHP
  • Hakan Akgün MHP
  • Bekir Aydın SP
  • İbrahim Tuna BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen1.018
  • Kullanılan oy909
  • Geçerli oy839
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.052
  • 30 Mar 14957
  • 30 Mar 14897
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dikmen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dikmen Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %54,1
    454 oy
  • %43,7
    367 oy
  • %1,1
    9 oy
  • %0,6
    5 oy
  • %0,5
    4 oy
  • %54,1
    454 oy
  • %43,7
    367 oy
  • %1,1
    9 oy
  • %0,6
    5 oy
  • %0,5
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,4
    309 oy
  • %40,2
    361 oy
  • %23,9
    214 oy
  • %1
    9 oy
  • %0,4
    4 oy
  • %34,4
    309 oy
  • %40,2
    361 oy
  • %23,9
    214 oy
  • %1
    9 oy
  • %0,4
    4 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %56,4
    16.608 oy
  • %40
    11.784 oy
  • %1
    291 oy
  • %1
    282 oy
  • %0,8
    225 oy
  • %56,4
    16.608 oy
  • %40
    11.784 oy
  • %1
    291 oy
  • %1
    282 oy
  • %0,8
    225 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    63 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,3
    1.552 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    118 oy
  • %6,3
    1.552 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    118 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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