Seçim Sinop Saraydüzü Seçim Sonuçları – Saraydüzü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Saraydüzü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hasan Peker
Hasan Peker
AK Parti
%52,4
441 oy
İbrahim Kanber
MHP
%44,8
377 oy
Diğer
%3
23 oy
Sinop - Saraydüzü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,4
  • %44,8
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %52,4
  • %44,8
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,3
  • %39,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,6
  • %57,3
  • %39,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,6
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
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Boyabat
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Dikmen
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Durağan
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Erfelek
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Gerze
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Merkez
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Saraydüzü
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Türkeli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Peker AK Parti
  • İbrahim Kanber MHP
  • Kadir Çiçek İYİ Parti
  • Basri Baş SP
  • Mehmet Keskin BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen973
  • Kullanılan oy890
  • Geçerli oy841
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14969
  • 30 Mar 14901
  • 30 Mar 14822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saraydüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97,3
  • %52,4
  • %44,8
  • %97,3
  • %52,4
  • %44,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
yukleniyor
Boyabat
yukleniyor
Dikmen
yukleniyor
Durağan
yukleniyor
Erfelek
yukleniyor
Gerze
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraydüzü
yukleniyor
Türkeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Peker AK Parti
  • İbrahim Kanber MHP
  • Kadir Çiçek İYİ Parti
  • Basri Baş SP
  • Mehmet Keskin BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen973
  • Kullanılan oy890
  • Geçerli oy841
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14969
  • 30 Mar 14901
  • 30 Mar 14822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saraydüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Saraydüzü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %52,4
    441 oy
  • %44,8
    377 oy
  • %2,3
    19 oy
  • %0,5
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,4
    441 oy
  • %44,8
    377 oy
  • %2,3
    19 oy
  • %0,5
    4 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,3
    471 oy
  • %39,1
    321 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,3
    471 oy
  • %39,1
    321 oy
  • %0
  • %1,6
    13 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    8 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    9 oy
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %56,4
    16.608 oy
  • %40
    11.784 oy
  • %1
    291 oy
  • %1
    282 oy
  • %0,8
    225 oy
  • %56,4
    16.608 oy
  • %40
    11.784 oy
  • %1
    291 oy
  • %1
    282 oy
  • %0,8
    225 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    63 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,3
    1.552 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    118 oy
  • %6,3
    1.552 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    118 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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