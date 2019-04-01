Seçim Sinop Erfelek Seçim Sonuçları – Erfelek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Erfelek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Uzun
Mehmet Uzun
AK Parti
%49,3
1.075 oy
Muzaffer Şimşek
Muzaffer Şimşek
CHP
%46,3
1.010 oy
Diğer
%5
96 oy
Sinop - Erfelek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,3
  • %46,3
  • %1
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %49,3
  • %46,3
  • %1
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
  • %52,2
  • %7,9
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %39
  • %52,2
  • %7,9
  • %0
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
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Boyabat
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Dikmen
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Durağan
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Erfelek
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Gerze
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Merkez
yukleniyor
Saraydüzü
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Türkeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Uzun AK Parti
  • Muzaffer Şimşek CHP
  • Salih Töngel Bağımsız
  • Abdurrahman Gülen MHP
  • Burhan Tak BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen2.692
  • Kullanılan oy2.273
  • Geçerli oy2.181
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.582
  • 30 Mar 142.211
  • 30 Mar 142.109
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erfelek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,3
  • %49,3
  • %1
  • %50,3
  • %49,3
  • %1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
yukleniyor
Boyabat
yukleniyor
Dikmen
yukleniyor
Durağan
yukleniyor
Erfelek
yukleniyor
Gerze
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraydüzü
yukleniyor
Türkeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Uzun AK Parti
  • Muzaffer Şimşek CHP
  • Salih Töngel Bağımsız
  • Abdurrahman Gülen MHP
  • Burhan Tak BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen2.692
  • Kullanılan oy2.273
  • Geçerli oy2.181
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.582
  • 30 Mar 142.211
  • 30 Mar 142.109
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erfelek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Erfelek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • %49,3
    1.075 oy
  • %46,3
    1.010 oy
  • %2
    43 oy
  • %1
    21 oy
  • %0,6
    14 oy
  • %49,3
    1.075 oy
  • %46,3
    1.010 oy
  • %2
    43 oy
  • %1
    21 oy
  • %0,6
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
    823 oy
  • %52,2
    1.101 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,9
    166 oy
  • %0
    0 oy
  • %39
    823 oy
  • %52,2
    1.101 oy
  • %0
  • %7,9
    166 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,4
    9 oy
  • %0,4
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    9 oy
  • %0,4
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    19 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 112 / 113
  • %99,1
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %56,6
    16.577 oy
  • %40,5
    11.869 oy
  • %1
    306 oy
  • %1
    279 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %56,6
    16.577 oy
  • %40,5
    11.869 oy
  • %1
    306 oy
  • %1
    279 oy
  • %0,2
    61 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    58 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,3
    1.552 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,3
    1.552 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    118 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    118 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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