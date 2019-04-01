Seçim Sinop Türkeli Seçim Sonuçları – Türkeli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Türkeli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Veysel Şahin
Veysel Şahin
AK Parti
%61,7
1.719 oy
Halil Dilek Özcan
Halil Dilek Özcan
MHP
%36,4
1.016 oy
Diğer
%2
53 oy
Sinop - Türkeli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %61,7
  • %36,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %61,7
  • %36,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %54,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %43,6
  • %54,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
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Boyabat
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Dikmen
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Durağan
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Erfelek
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Gerze
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Merkez
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Saraydüzü
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Türkeli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysel Şahin AK Parti
  • Halil Dilek Özcan MHP
  • Recep Keser DSP
  • İsmail Özcan SP
  • Haşim Özcan Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen4.483
  • Kullanılan oy2.867
  • Geçerli oy2.788
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.849
  • 30 Mar 143.369
  • 30 Mar 143.251
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98,1
  • %61,7
  • %36,4
  • %98,1
  • %61,7
  • %36,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
Ayancık
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Boyabat
yukleniyor
Dikmen
yukleniyor
Durağan
yukleniyor
Erfelek
yukleniyor
Gerze
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Saraydüzü
yukleniyor
Türkeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysel Şahin AK Parti
  • Halil Dilek Özcan MHP
  • Recep Keser DSP
  • İsmail Özcan SP
  • Haşim Özcan Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen4.483
  • Kullanılan oy2.867
  • Geçerli oy2.788
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.849
  • 30 Mar 143.369
  • 30 Mar 143.251
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Türkeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP
  • SP
  • Bağımsız
  • %61,7
    1.719 oy
  • %36,4
    1.016 oy
  • %0,9
    26 oy
  • %0,8
    21 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %61,7
    1.719 oy
  • %36,4
    1.016 oy
  • %0,9
    26 oy
  • %0,8
    21 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    1.416 oy
  • %54,8
    1.783 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %1,4
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,6
    1.416 oy
  • %54,8
    1.783 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %1,4
    44 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %56,4
    16.608 oy
  • %40
    11.784 oy
  • %1
    291 oy
  • %1
    282 oy
  • %0,8
    225 oy
  • %56,4
    16.608 oy
  • %40
    11.784 oy
  • %1
    291 oy
  • %1
    282 oy
  • %0,8
    225 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    63 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,3
    1.552 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    118 oy
  • %6,3
    1.552 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    118 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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