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Sigara haram mı? Diyanet'e göre sigaranın dini hükmü nedir?

9 Şubat "Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş mesaj paylaştı. Mesajında "Dinimizce haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadesi öne çıktı. Ali Erbaş'ın bu mesajı sonrası "sigara haram mı, sigara içmenin hükmü nedir?" gibi sorular merak konusu oldu. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sigara içmenin hükmüne dair verdiği cevap.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erbaş "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadelerini kullandı.

SİGARA HARAM MI? İŞTE DİYANETİN YANITI

Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez. Bazı alimler; sigaranın "tahrimen/harama yakın mekruh” olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.



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