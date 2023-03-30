İstanbul'da TOKİ heyecanı Silivri kurası ile 30 Mart Pazartesi günü devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Silivri'de inşa edilecek 200 konut için heyecanlı çekiliş sürüyor. TOKİ TV'den canlı olarak yayınlanan kura çekilişleri noter huzurunda yapılacak.

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde: