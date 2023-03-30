TOKİ
İstanbul'da TOKİ heyecanı Silivri kurası ile 30 Mart Pazartesi günü devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Silivri'de inşa edilecek 200 konut için heyecanlı çekiliş sürüyor. TOKİ TV'den canlı olarak yayınlanan kura çekilişleri noter huzurunda yapılacak.
SİLİVRİ SELİMPAŞA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Canlı yayınla belirlenecek kura talihlileri kura çekilişinin yapılmasının ardından belli olacak.
SİLİVRİ SELİMPAŞA TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:
İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)
Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)
Çatalca:540 KONUT (30 MART)
Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)
KURA SONUÇLARI E-DEVLET'TE
250 bin sosyal konut projelerinin kura sonucuna e-Devlet üzerinden ''Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama'' alanından bakılıyor.