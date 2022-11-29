Özgün Sözleşmeliden kadroya geçiş şartları neler? İşte kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesi detayları
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Sözleşmeliden kadroya geçiş şartları neler? İşte kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesi detayları

Sözleşmeliden kadroya geçiş düzenlemesinde beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin, "Sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak." dedi. Peki kadroya geçiş nasıl olacak şartları ne? Kimler doğrudan kadroya geçecek? Kurumlar arası nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözleşmeliler kaç yıl sonra kadroya geçer? Aday memurluk süreci ne kadar kaç yıl? Kadroya geçiş nasıl olacak şartları ne, kimler doğrudan kadroya geçecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kamudaki sözleşmeliye kadro düzenlemesinin detaylarını açıkladı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, "kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi" konusunu değerlendirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu. Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin statüsünün yeniden belirlendiğini ve 3 yılı dolmuş sözleşmelilerin hemen aday memurluğa geçiş yapabileceğini kaydetti.

Sözleşmeliden kadroya nasıl geçilecek, şartları neler?

Bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.
  • Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."

Kurumlar arası nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi.

Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözleşmelilere kadro müjdesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözleşmelilere kadro müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hazırlıkları süren kamudaki sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacak ayrıca bir yıl da aday memurluk süreci olacak. 3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 420 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor' dedi.


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