31 maçta 24 gol attı Galatasaray'a transfer oldu

Galatasaray Kulübü, transferin bitmesine bir gün kala çok sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar uzun süredir izlediği genç oyuncu Erkan Süer'le anlaşma sağladı.

Boluspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray'da başarılar dileriz" denildi.

Genç orta saha oyuncusu, 1 yıl içinde çıktığı 31 maçta 24 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeni transferimiz Erkan Süer... pic.twitter.com/ZCuqAeLoyJ — Felipe 🇧🇷 (@atavratfelipe) 30 Ocak 2020