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A Milli Futbol Takımımız Karadağ maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımımız Karadağ maçının hazırlıklarına başladı

Haber Merkezi
09:1818/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımımız Karadağ maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımımız Karadağ maçının hazırlıklarına başladı

Galler ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Kayseri'deki kampını sürdüren A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçı olan Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Galler müsabakasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, salonda yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki saha çalışmasına katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra top kapma ve son vuruş çalışmaları yapıldı.


Son bölümde ise 7'ye 7 maç oynandı. Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı. A Milli Takım'ın bugün yaptığı idmanı TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.



Ay-yıldızlılar, yarın Karadağ'a yapacağı yolculuk öncesinde saat 11.15'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olacak bir antrenman yapacak. A Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 16.00'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya seyahat edecek.


Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncumuz saat TSİ 19.30'da Podgorica Şehir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.


#Türkiye
#Galler
#Karadağ

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