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A Milli Futbol Takımının Macaristan maçı kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımının Macaristan maçı kadrosu açıklandı

15:1114/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekibin, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.


İki isim ilk maçta cezalı


Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


Ceza sınırındakiler


İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde, rövanş maçında forma giyemeyecek.


Emre Mor döndü


2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a davet edildi.


İlk kez davet alanlar


Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz ilk kez ay-yıldızlı ekibin kadrosuna çağrıldı.



#A Milli Takım
#Macaristan
#UEFA Uluslar Ligi

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