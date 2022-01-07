Abdulkadir Parmak ayrılığı duyurdu

Bir dönem Trabzonspor'daki performansıyla milli takıma kadar yükselen Abdülkadir Parmak, sezon sonuna kadar bordo-mavili ekipten ayrıldığını açıkladı.

"Çok daha güçlü geri döneceğim"





Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Sayın hocam Abdullah Avcı ile aldığımız ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında takıma kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'den birçok talibi var

Abdulkadir Parmak'ın adı Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Adana Demirspor, Rizespor, Konyaspor, Karagümrük, Göztepe ve Altay ile anılıyor. Tecrübeli futbolcunun bu takımlardan birine imza atması bekleniyor.

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