Spor Abdulkadir Parmak ayrılığı duyurdu
TRANSFER

Abdulkadir Parmak ayrılığı duyurdu

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından bordo-mavili kulübe veda etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulkadir Parmak ayrılığı duyurdu
Abdulkadir Parmak, Trabzon'un plakası olan 61 numaralı formayı giyiyordu.

Bir dönem Trabzonspor'daki performansıyla milli takıma kadar yükselen Abdülkadir Parmak, sezon sonuna kadar bordo-mavili ekipten ayrıldığını açıkladı.

"Çok daha güçlü geri döneceğim"


Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Sayın hocam Abdullah Avcı ile aldığımız ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında takıma kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'den birçok talibi var

Abdulkadir Parmak'ın adı Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Adana Demirspor, Rizespor, Konyaspor, Karagümrük, Göztepe ve Altay ile anılıyor. Tecrübeli futbolcunun bu takımlardan birine imza atması bekleniyor.
Karı yorgan edenler

'Karı yorgan edenler'

​200 kamyon karla hazırlandı, yarın törenle açılacak.
Üzerindeki not duygulandırdı

Üzerindeki not duygulandırdı

​Şehit polis Fethi Sekin'in 27 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı.
Uyarmadanateş açacağız

​Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den dikkat çeken açıklama.

​Devletin iktisadi teşebbüslerine vatandaşı ortak etme planına %67 oranında destek çıktı.

​Kadro sayıları belli oldu, alım için ilan verildi.

Sonun başlangıcı: Kıtalar su altında kalacak.

​Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

​Toyota'nın ekonomik yeni modeli beğeni topladı.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren havalimanı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.