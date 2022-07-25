Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK ile anlaştı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Abdulkadir Parmak'ı, Gaziantep FK'ya kiraladı.

Radyospor'dan Salim Manav'ın haberine göre Gaziantep, ilk olarak bordo-mavili ekibin kapısını çaldı ve prensip anlaşmasına vardı. Daha sonra oyuncuyla iletişime geçen siyah-kırmızılılar, yapılan son görüşmelerin ardından el sıkıştı.

Öte yandan Gaziantep FK yetkililerinden gelen bilgilere göre, kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmelerin imzalanacağı ve transferin açıklanacağı şeklinde.

Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdulkadir, geçtiğimiz sezonu da yine kiralık olarak Kayserispor'da geçirmişti.