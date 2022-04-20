Aleksandar Mitrovic'ten inanılmaz performans

Transfermarkt verilerine göre Aleksandar Mitrovic'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

İngiltere Championship'in 43. haftasında Fulham sahasında Preston North End'i konuk etti. Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip; 9 ve 31'inci dakikalarda Mitrovic ile 34'üncü dakikada Carvalho'nun bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Fulham, üçüncü sıra ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak bitime 3 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İnanılmaz performans

30 Temmuz 2018 yılında 24.7 milyon euro karşılığında Newcastle United'dan Fulham'a transfer olan Aleksandar Mitrovic, bu sezon attığı gollerle takımını tek başına bir üst lige taşıdı.

Preston maçında 2 gol birden kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 40 maçta, 40 gol ve 7 asistlik katkıyla, takımını zirvede tuttu.

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Sezon başında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Aleksandar Mitrovic, İngiltere'de kalmayı tercih etmişti.

SPOR Fulham Premier Lig'e çıkan ilk takım oldu