PTT 1.LİG

Ali Akman'dan sonra şimdi gözler Batuhan Kör'de

Bu sezon ağırlıklı olarak altyapıdan gelen oyuncularla mücadele eden Bursaspor’un parlayan bir başka yıldızı Batuhan Kör oldu. 19 yaşındaki futbolcu, son oynanan Samsunspor maçında da iki kez fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 5’e yükseltti.

Haber Merkezi İHA
Batuhan Kör'ün kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Batuhan Kör'ün kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: IHA

TFF 1.Lig’de transfer yasağını kaldıramadığından dolayı ağırlıklı olarak altyapıdan gelen futbolcularla mücadele eden Bursaspor’da, yıldızı parlayan oyuncuların sayısı artmaya devam ediyor.

Son oynanan Yılport Samsunspor maçında attığı muhteşem iki golle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, yeşil-beyazlı camianın yanı sıra Türkiye’de de gündeme geldi. Birbirinden farklı ve zor pozisyonlarda topu ağlarla buluşturan 19 yaşındaki futbolcu, toplam gol sayısını da 5’e çıkarttı.

Ali Akman’dan sonra takımın en çok gol atan ismi olan Batuhan Kör, zorlu karşılaşma sonrası, “Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet” yorumunda bulundu.

Batuhan, santrfor bölgesinin dışında her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Batuhan, santrfor bölgesinin dışında her iki kanatta da görev yapabiliyor.
İHA

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı

18 yaşındaki Ali Akman'ın Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 1 asist yapması sonrasında transfer dedikoduları basında yer almaya başlandı. Peki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hangi takımı tercih edecek?Futbolu Galatasaray Kaptanı olarak bırakan ve sarı kırmızılı renklere gönül verdiği bilinen Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.Adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekti. Akman'ın sosyal medya hesabındaki bu hamlelerin onun Galatasaraylı olduğu yönünde yorumlandı.Öte yandan Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Ali Akman ile yaptığı açıklamada 'benimle sürekli konuşuyor ve ne yapması gerektiğini soruyor, onunla hep görüşüyoruz' dedi.Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda

Devler peşinde: Bursaspor'da Ali Akman gollerine devam ediyor
Devler peşinde: Bursaspor'da Ali Akman gollerine devam ediyor

TFF 1. Lig’in 13’üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Bursaspor’u konuk etti. Özer Hurmacı ve Ali Akman’ın golleriyle Bursaspor, deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, ev sahibinin tek golünü penaltıdan İshak Çakmak kaydetti.Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet hasretine son veren Bursaspor, puanını 17’ye yükseltirken, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 12 puanda kaldı.Gollerin oluşumu45+1. dakikada Bursaspor öne geçti. Burak Altıparmak’ın orta alandan attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Özer Hurmacı, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girerken kaleci Zülküf’ün açıldığını gören Özer, sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer Hurmacı ortasını yaptı, kaleci Zülküf’ün elinden kaçırdığı topu kale ağzında tamamlayan Ali Akman, fileleri havalandırdı: 0-2.69. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan’ın müdahalesi sonrası Traore’nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen İshak Çakmak, penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi: 1-2.Ali Akman 8. golünü attıBursaspor'un 18 yaşındaki genç golcüsü bu sezon 8. golünü kaydetti. Yeşil-beyazlı ekiple 13 karşılaşmaya çıkan Ali Akman 3'de asist yaptı. Genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Galatasaray yakından takip ediyor.Dedikodu yaptı kadro dışı bırakıldı

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