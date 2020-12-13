Ali Akman'dan sonra şimdi gözler Batuhan Kör'de

TFF 1.Lig’de transfer yasağını kaldıramadığından dolayı ağırlıklı olarak altyapıdan gelen futbolcularla mücadele eden Bursaspor’da, yıldızı parlayan oyuncuların sayısı artmaya devam ediyor.

Son oynanan Yılport Samsunspor maçında attığı muhteşem iki golle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, yeşil-beyazlı camianın yanı sıra Türkiye’de de gündeme geldi. Birbirinden farklı ve zor pozisyonlarda topu ağlarla buluşturan 19 yaşındaki futbolcu, toplam gol sayısını da 5’e çıkarttı.

Ali Akman’dan sonra takımın en çok gol atan ismi olan Batuhan Kör, zorlu karşılaşma sonrası, “Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet” yorumunda bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı 18 yaşındaki Ali Akman'ın Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 1 asist yapması sonrasında transfer dedikoduları basında yer almaya başlandı. Peki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hangi takımı tercih edecek?Futbolu Galatasaray Kaptanı olarak bırakan ve sarı kırmızılı renklere gönül verdiği bilinen Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.Adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekti. Akman'ın sosyal medya hesabındaki bu hamlelerin onun Galatasaraylı olduğu yönünde yorumlandı.Öte yandan Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Ali Akman ile yaptığı açıklamada 'benimle sürekli konuşuyor ve ne yapması gerektiğini soruyor, onunla hep görüşüyoruz' dedi.Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda