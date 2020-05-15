Ali Koç açıkladı: Üç hocayla görüşüyoruz

Ali Koç, koronavirüs salgını nedeniyle 'online' olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"Tam el sıkışırken UEFA 2020 ertelendi"

Teknik direktör konusuna değinen Koç, "3-4 hocayla görüşüyorduk. Bir isimle anlaşmış, tam el sıkışırken UEFA 2020 ertelendi. O yüzden sekteye uğradı. Şu anda 3 hocayla görüşüyoruz. Bildiğiniz bir isim de olabilir, olmayabilir de. Yerli de olabilir yabancı da. İkisinin de kendisine göre artıları var. Ülkeyi bilme, rakipleri bilme, sistemin nasıl çalıştığını bilme. Bazı ülkelerde tecrübe, oyun formatlarını bilmek, soyunma odası liderliği, rekabet ortamı, teknoloji, yapay zeka, veriler önemli" dedi.

"Fenerbahçe Obrdovic'in evidir"





Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in ayrılık iddiaları hakkında da konuşan Ali Koç, "Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Sözleşme teklifimizi de sezon içerisinde birkaç kez sunduk. Kendisi 'Sezon sonunda görüşelim' dedi. Burada kalmak istediği sürece Fenerbahçe onun evidir" ifadelerini kullandı.

"Maçlar başladıktan sonra birisinde virüs çıkarsa ne olacak?"





Koç, TFF'nin 12 Haziran'da Süper Lig'i başlatmayı planlaması hakkında ise şu ifadeleri kullandı;

"Liglerin başlamasıyla alakalı TFF'nin 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz. Maçlar başladıktan sonra birisinde virüs çıkarsa ne olacak? O sırada 2 hafta içinde oynadıkları takımlar ne olacak? Karantinaya girecekler mi? Her senaryoya göre ne yapılaması gerektiğinin anlatılması lazım. Bir spor adamının virüs ile enfekte olması halinde kariyerinin sona ermesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir durumda sorumluluk kimde olacak? Ligler oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalı ve Türkiye Kupası da aynı takvime göre oynanmalı. Hızlandırılmış takvim demek yayıncı kuruluşun ödemeleri yapmıyorum ya da bir kısmını yapıyorum demesi için mazeret."

"Ligler oynanmayacaksa nasıl tescil edileceği açık bir şekilde karar verilmeli"

"Şahsen 2. ve 3. Lig'lerin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'lerin oynatılmaması gerekiyor. Bu liglerin iptal edilmesi gerekiyor. Oynanması için bir sebep yok. En büyük endişem bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki seneden ciddi kayıplarımızın olması. Ligler oynanmayacaksa nasıl tescil edileceği açık ve şeffaf ortamlarda değerlendirilip karar verilmesi gerek. Futbolun tüm paydaşları yeterince aynı ortamda şeffaf bir şekilde konuşamıyoruz."





01:29 dk 14 Mayıs 2020 Yeni Şafak 90 saniyede Süper Lig senaryoları Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da maçları başlatma kararının ardından idmanlara başlayan ve grup halinde çalışmaya başlayan futbol kulüplerinde yapılan testler sonrasında pozitif vaka haberleri gelmeye başladı. Ortaya çıkan durum endişe havası oluştururken TFF'nin lig senaryolarını sizler için derledik.



