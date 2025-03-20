TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altay’da Mehmet Gündüz sevinci yaşanıyor. Son olarak 8 Şubat’taki Beykoz Anadoluspor karşılaşmasında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, o müsabakadan sonra oynanan 5 maçı da yaşadığı sakatlık sebebiyle kaçırdı. Hafta içi yapılan antrenmanlarda yer alan genç oyuncunun şans verilmesi halinde 22 Mart Cumartesi günü Altınordu ile oynanacak İzmir derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.