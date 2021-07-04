Spor Altınorduda bir oyuncu daha Avrupaya gidiyor Anlaşma sağlandı
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Altınordu'da bir oyuncu daha Avrupa'ya gidiyor: Anlaşma sağlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınrodu'da forma giyen genç oyuncu Yiğit Emre Çeltik, Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a transfer oluyor.

Haber Merkezi DHA
Altınorduda bir oyuncu daha Avrupaya gidiyor: Anlaşma sağlandı
1.64 boyundaki Yiğit Emre, sol ayağını kullanıyor.

Altınordu, altyapısından yetişen bir genç oyuncuyu daha Avrupa’ya gönderiyor.

İzmir ekibinde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik’in Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’a transfer olacağı öğrenildi.

İki kulüp arasında prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard’ın başkanlığını Türk iş adamı Işıtan Gün yapıyor.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilmişti

Daha önce İngiliz gazetesi The Guardian tarafından, “Geleceğin en iyi 60 futbolcu adayı” arasında gösterilen Yiğit Emre, geçen sezon ligde 8, kupada 1 maçta şans buldu. Anlaşmaya göre Altınordu bonservis ücretinin yanı sıra oyuncusun bir sonraki transferinden pay da alacak.

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