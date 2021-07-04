Altınordu'da bir oyuncu daha Avrupa'ya gidiyor: Anlaşma sağlandı

Altınordu, altyapısından yetişen bir genç oyuncuyu daha Avrupa’ya gönderiyor.

İzmir ekibinde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik’in Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’a transfer olacağı öğrenildi.

İki kulüp arasında prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard’ın başkanlığını Türk iş adamı Işıtan Gün yapıyor.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilmişti

Daha önce İngiliz gazetesi The Guardian tarafından, “Geleceğin en iyi 60 futbolcu adayı” arasında gösterilen Yiğit Emre, geçen sezon ligde 8, kupada 1 maçta şans buldu. Anlaşmaya göre Altınordu bonservis ücretinin yanı sıra oyuncusun bir sonraki transferinden pay da alacak.

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The Guardian'ın her yıl hazırladığı 'dünya futbolunda en iyi genç yetenekler' listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi pic.twitter.com/N9oh2PjXMG — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 8, 2020