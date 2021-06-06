Anadolu Efes-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: İki oyuncu birbirine yumruk salladı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacağı serinin üçüncü maçı, 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Maçın özeti

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Anadolu Efes, Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise boyalı alandan ve serbest atış çizgisinden skor üretti. Anadolu Efes, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada ilk kez öne geçti: 23-24. Guduric'in skorer oyunuyla maça ortak olan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden de 4 isabet bulan sarı-lacivertli takıma Micic ile Larkin'in basketleriyle yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

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Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. İlk 5 dakikası dengeli geçen 3. çeyreğin kalan bölümünde Singleton'ın dış atışlardan ve pota altından kazandırdığı kritik sayılarla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 64-56 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında iki takım da dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes, 33. dakikanın başında 9 sayılık fark (73-64) elde etmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan ve 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 35. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 73-71. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 27 saniye kala Singleton ile Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı. İki oyuncunun yanı sıra Fenerbahçe Beko'dan birçok basketbolcu diskalifiye edilirken, kalan bölümde sarı-lacivertlilerin attığı 2 sayıya 22 sayıyla karşılık veren Anadolu Efes, karşılaşmadan 95-73 galip ayrıldı.

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Chris Singleton-Melih Mahmutoğlu kavgası

Karşılaşmanın son bölümünde Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton ile Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı.

Müsabakasının 37. dakikasında Singleton'ın hem basket atıp hem de faul kazandığı pozisyonun ardından Melih Mahmutoğlu saha kenarından topu, sırtı dönük olan Singleton'a doğru attı. Bacağına top gelen ABD'li oyuncu sinirlenerek Melih Mahmutoğlu'nun üzerien yürüdü. Sarı-lacivretli oyuncunun da karşılık vermesiyle başlayan gerginlikte araya önce Guduric girdi. Daha sonra diğer oyuncu ve teknik ekiplerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

Yaşananları saha kenarındaki ekrandan inceleyen maçın hakemleri, Singleton ve Melih Mahmutoğlu'nu diskalifiye etti. Ayrıca Fenerbahçe Beko'dan oyuncular Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu'nun yanı sıra teknik ekipten de birkaç kişi maçtan ihraç edildi.

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Karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, maçın hakemi Zafer Yılmaz'a saha kenarında tepki gösterdi.

Chris Singleton ile Melih Mahmutoğlu arasında gerginlik yaşandı.



Olayın ardından yapılan incelemeler sonucu, oyunculardan Chris Singleton ile Melih Mahmutoğlu pozisyon nedeniyle; Ahmet Düverioğlu, Alex Perez ve Yiğit Onan parke ihlali nedeniyle oyun dışında kaldı.#BSLFinal2021 pic.twitter.com/acw0uroiB2 — Tivibu Spor (@tivibuspor) June 5, 2021