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Ankara'da Hitit Rallisi heyecanı

Ankara'da Hitit Rallisi heyecanı

11:1812/06/2025, Perşembe
AA
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Beypazarı, 49. Hitit Rallisi’ne ev sahipliği yapacak.
Beypazarı, 49. Hitit Rallisi’ne ev sahipliği yapacak.

49. Hitit Rallisi, 14-15 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek.

Ankara Otomobil Spor Kulübü'nün açıklamasına göre organizasyon, 14 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’deki start seremonisinin ardından 17.30’da Beypazarı 75. Yıl Bulvarı’nda başlayacak.


Ekipler, 15 Haziran Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren sırasıyla Macun, Karaören ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçecek.


Toprak etaplarda gerçekleştirilecek yarışın ödül töreni, aynı gün saat 17.00’de yapılacak.




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