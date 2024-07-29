Antalyaspor - Sepahan karşılaşmasında kavga çıktı: Maç iptal edildi

Yapılan bir müdahale sonrasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından karşılaşma 27. dakikada sona erdi.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"BF Sepâhân ile oynanan hazırlık karşılaşması, her iki takım oyuncularının sakatlık riskinin artması sonucu teknik ekiplerin talebi ve müsabaka hakeminin onayı ile 27. dakikada sonlandırılmıştır."