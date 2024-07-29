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Spor

Antalyaspor - Sepahan karşılaşmasında kavga çıktı: Maç iptal edildi

Antalyaspor ile İran ekibi BF Sepâhân arasında oynanan hazırlık karşılaşması çıkan kavga sonucu 27. dakikada sona erdi.

17:41 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:42 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor - BP Sepahan
Antalyaspor - BP Sepahan

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor hazırlık karşılaşmasında BF Sepâhân ile karşı karşıya geldi.


Mücadeleye hızlı başlayana İran ekibi 3, 16 ve 19. dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 öne geçti.


Yapılan bir müdahale sonrasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından karşılaşma 27. dakikada sona erdi.


Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"BF Sepâhân ile oynanan hazırlık karşılaşması, her iki takım oyuncularının sakatlık riskinin artması sonucu teknik ekiplerin talebi ve müsabaka hakeminin onayı ile 27. dakikada sonlandırılmıştır."





#Antalyaspor
#BF Sepâhân
#Hazırlık maçı
#Kavga
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