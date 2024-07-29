Antalyaspor - Sepahan karşılaşmasında kavga çıktı: Maç iptal edildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor hazırlık karşılaşmasında BF Sepâhân ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayana İran ekibi 3, 16 ve 19. dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 öne geçti.
Yapılan bir müdahale sonrasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından karşılaşma 27. dakikada sona erdi.
"BF Sepâhân ile oynanan hazırlık karşılaşması, her iki takım oyuncularının sakatlık riskinin artması sonucu teknik ekiplerin talebi ve müsabaka hakeminin onayı ile 27. dakikada sonlandırılmıştır."