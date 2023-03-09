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Spor

Anthony Nwakaeme'den Suudi Arabistan Ligi'nde dikkat çekici gol

Sezon başında Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'ın Al Fayha takımına transfer olan Anthony Nwakaeme, gollerine devam ediyor. Nijeryalı futbolcu, Al-Shabab ile oynanan karşılaşmada attığı golle futbolseverlerin takdirini kazandı.

22:15 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nwakaeme, Suudi Arabistan'da 7. golünü attı.

Nwakaeme, Suudi Arabistan'da 7. golünü attı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan Anthony Nwakaeme, Al Shabab ile oynanan karşılaşmada haftanın en güzel gollerinden birine imza attı.

Sol kanatta topla buluşan oyuncu, rakiplerinden birer birer sıyrılırken kaleye sert bir şut attı ve topu ağlarla buluşturdu. Nwakaeme'nin attığı golle mücadelede skor 3-2'ye geldi ve Al Fayha farkı 1'e indirdi.

Nwakaeme attığı bu golle Suudi Arabistan'daki istatistiklerini 7 gol, 3 asist olarak geliştirdi.

İşte Nwakaeme'nin attığı gol;

#Nwakaeme
#Al Fayha
#Suudi Arabistan
37 dakika önce
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Anthony Nwakaeme'den Suudi Arabistan Ligi'nde dikkat çekici gol
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