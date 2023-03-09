Anthony Nwakaeme'den Suudi Arabistan Ligi'nde dikkat çekici gol

Nwakaeme, Suudi Arabistan'da 7. golünü attı.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan Anthony Nwakaeme, Al Shabab ile oynanan karşılaşmada haftanın en güzel gollerinden birine imza attı.
Sol kanatta topla buluşan oyuncu, rakiplerinden birer birer sıyrılırken kaleye sert bir şut attı ve topu ağlarla buluşturdu. Nwakaeme'nin attığı golle mücadelede skor 3-2'ye geldi ve Al Fayha farkı 1'e indirdi.
Nwakaeme attığı bu golle Suudi Arabistan'daki istatistiklerini 7 gol, 3 asist olarak geliştirdi.