Spor Arda Güler Hatayspor maçında büyük beğeni topladı Karanlık sezona ışık getirir
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Arda Güler Hatayspor maçında büyük beğeni topladı: 'Karanlık sezona ışık getirir'

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Güler Hatayspor maçında büyük beğeni topladı: Karanlık sezona ışık getirir
Arda Güler henüz 16 yaşında

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp, gösterdikleri başarılı performanslarla alkış topladı.

Gazeteci Gürcan Bilgiç, genç oyuncuların performanslarını beğendiğini belirtirken, "Arda Güler, tüm Türkiye'nin keyfini yerine getiren merkez noktasına oturttu kendini" ifadelerini kullandı.

  • 'Karanlık sezona ışık getirir'
  • Esame listesi geldiğinde sonucun değil de iki gencin nasıl oynayacağını merak ettiğini belirten Bilgiç, "Maçın galibiyetle bitmesi, bundan sonraki maçlarda İsmail Hoca'nın da önünü açacaktır. Bu seçeneklerde ısrar etmesi, kırgın Fenerbahçe taraftarını tribünlere çekecek, genç oyuncularının mücadelesinde kendi kalplerini aratacaktır. Bir umut lazımdı bu takıma, bu pırıltılar, "karanlık" sezona biraz olsun ışık getirir" dedi.

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