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Spor

Arda Güler'den resital: İlk maçında mest etti

Geçen yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Real Madrid'in Kral Kupası'nda Arandina'yı 3-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, performansıyla kendisne hayran bıraktı. 59 dakika sahada kalan ve bir topu direkten dönen Arda Güler'in ilk maç performansını haberimizden izleyebilirsiniz.

09:31 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arda Güler rakip takım savunmasına zor anlar yaşattı.
Arda Güler rakip takım savunmasına zor anlar yaşattı.

Real Madrid İspanya Kral Kupası 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Arandina’yı 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Eflatun-beyazlılara turu getiren golleri Joselu, Brahim Diaz ve Rodrygo kaydetti.


Geçen yaz Real Madrid'e Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devi formasıyla ilk resmi maçına çıktı. 18 yaşındaki milli futbolcu performansıyla büyük beğeni topladı.

Arda Güler maçtaki performansıyla otoritelerden tam not aldı.


Arda Güler'in ilk maç performansı

Arda Güler, karşılaşmada 59 dakika süre aldı. Milli oyuncu, 59 dakikada toplam 56 kez topla buluştu. Karşılaşmada oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Arda, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı. Toplamda 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35’ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncunun çektiği 4 şuttan biri direkten döndü.



Topu Ceballos'un elinden aldı, direğe takıldı

Arda Güler, maçın henüz başında kazanılan frikik atışında Dani Ceballos'la bir diyaloğa girdi. Topu vermek istemeyen Ceballos'u ısrarıyla ikna eden milli futbolcu, frikikten şık bir şut çıkardı ancak direği geçemedi.



"Nice güzel günlerin ilki"

Real Madrid'de ilk maçına çıkan Arda Güler, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Maçtan fotoğraflarını yayınlayan genç oyuncu, "Bu efsane formayı giydiğim ve ilk maçımı kazandığım için çok mutluyum. Nice güzel günlerin ilki..." ifadelerini kullandı.



"Harika bir kişiliği var"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. İtalyan çalıştırıcı, "Arda, kalitesini gösterdi. Harika bir kişiliği var. Önemli olan takımla birlikte oynamaya başlamasıydı" dedi.







#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası
#Arda Güler
9 dakika önce
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