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Aslan Samsunspor'a hazırlanıyor

Aslan Samsunspor'a hazırlanıyor

14:469/04/2025, Çarşamba
IHA
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Okan Buruk idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Okan Buruk idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve sahada iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra Samsun’a hareket edecek.







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