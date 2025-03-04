Aslan'da sert düşüş

Galatasaray için sezon başında neredeyse her şey istediği gibi gitse de işler kısa süre içerisinde tersine döndü. "UEFA Avrupa Ligi'nde final, Süper Lig'de şampiyonluk" mottosuyla ilerleyen sarı-kırmızılılar, son dönemde hedeflerinden uzaklaşmaya başladı. Büyük bir düşüş yaşayan Galatasaray, çıktığı son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.





Başlangıçta UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye oynayan san-kırmızılı takım, art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından lig aşamasını 14. sırada bitirdi. Play-off turunda AZ Alkmaar'la eşleşen Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği turun rövanşında evinde 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

















Fenerbahçe ensesinde





Süper Lig'de tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Galatasaray, son dönemde düşüş içerisine girdi. Ligin 25. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yenerek puan farkını 9'a çıkartma şansını tepti. Sahada neredeyse hiç varlık gösteremeyen Galatasaray, ezeli rakibiyle 0-0 berabere kalırken, geçen hafta da Kasımpaşa'ya takıldı. Kasımpaşa deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Galatasaray, 3-3'lük beraberliğe razı olarak iki haftada 4 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ise aldığı Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle farkı 4'e düşürürken, Galatasaray'ın puan kayıplarını beklemeye devam ediyor.









Geçmişi aratıyor





2023-2024 sezonunu 102 puan toplayarak rekorlarla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 38 maçlık lig maratonunda ağlarında sadece 26 gol görmüştü. Bu sezon savunmasında büyük problemler yaşayan sarı-kırmızılılar, 26 golü 25. maçında yedi. Teknik direktör Okan Buruk döneminde en fazla gol yediği sezonu yaşayan sarı-kırmızılılar, defans bölgesinde bir türlü istikrar sağlayamadı. Galatasaray sezon başından bu yana Elias Jelert, Frankowski, İsmail Jakobs, Eren Elmalı ve Carlos Cuesta gibi isimleri transfer etmesine rağmen savunma bölgesinde bir türlü kemik kadro kurulamadı.





Buruk izin





Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak beklemediği bir kayıp yaşayan Galatasaray, dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak rejenerasyon çalışması yaptı. Kasımpaşa maçında yaşanan puan kaybı sebebiyle soğuk rüzgarların estiği sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk oyuncularına moral olması için bir günlük izin verdi. Yarın Kemerburgaz'da toplanacak olan Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.































