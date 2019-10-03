Başakşehir-M'Gladbach: 1-1

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Edin Visca'nın golüyle öne geçen Başakşehir, 90+1'de Patrick Herrmann'ın golüne engel olamayınca Başakşehir sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maça baskılı bir oyunla başlayan Başakşehir, ilk pozisyonunu 3. dakikada buldu. Sağdan Caiçara'nın ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan İrfan Can Kahveci, topu kafayla müsait durumdaki Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in kontrol ettikten sonra yarım voleyle etkili şutunda, kaleci Sommer son anda müdahale etti ve topu kornere gönderdi. 24. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Crivelli, meşin yuvarlağı sağdan müsait durumda bindiren Visca'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, top kaleci Sommer'den oyun alanına döndü. 36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı alanın ortalarından çok sert vuruşunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına baskılı başlayan Başakşehir, aradığı golü 55. dakikada buldu. Orta alanda topu rakibinden kapan Enzo Crivelli uzun pasla savunma arkasına doğru kaçan Edin Visca'ya topu gönderdi. Bosnalı yıldız, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gödnererek Başakşehir'in bu sezon Avrupa'daki ilk golünü attı: 1-0. Karşılaşmanın 77. dakkasında Başakşehir, Gulbrandsen ile yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. 90+1'de Patrick Herrmann attığı golle maça eşitlik getirdi. Uzatma dakikaların kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.