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Başkan Serdal Adalı Ümraniye'ye gitti: Hoca ve kaptanla buluştu

Başkan Serdal Adalı Ümraniye'ye gitti: Hoca ve kaptanla buluştu

22:3530/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Necip Uysal - Serdar Topraktepe - Serdal Adalı
Necip Uysal - Serdar Topraktepe - Serdal Adalı

Beşiktaş'ta göreve gelen başkan Serdal Adalı, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal'la Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal'la buluştu.


Siyah-beyazlılarda dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal'la bir araya geldi.


Adalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe'ye Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi.







#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Trendyol Süper Lig

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