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Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu yine sahnede: Benfica'yı galibiyete taşıdılar

Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu yine sahnede: Benfica'yı galibiyete taşıdılar

22:4822/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kerem Aktürkoğlu - Orkun Kökçü
Kerem Aktürkoğlu - Orkun Kökçü

Benfica forması giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu, Boavista karşısında takımını galibiyet taşıdı. İlk 11'de başlayan Orkun Kökçü penaltıda fileleri havalandırırken Pavlidis'in gol pasını Kerem Aktürkoğlu verdi.

Portekiz Premier Lig 23. hafta karşılaşmasında Benfica sahasında Boavista'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.


Benfica forması giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada skor katkısı verdi.


Galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Belotti, 70. dakikada Pavlidis ve 77. dakikada Orkun Kökçü (P) attı.


İlk 11'de başlayan Orkun Kökçü penaltıda fileleri havalandırırken Pavlidis'in attığı golün pasını Kerem Aktürkoğlu verdi.


Bu sonucun ardından Benfica puanını 53 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


Orkun Kökçü'nün Boavista'ya attığı penaltı golü:

Kerem Aktürkoğlu'nun Pavlidis'e yaptığı asist:






#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Boavista

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