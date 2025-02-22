Portekiz Premier Lig 23. hafta karşılaşmasında Benfica sahasında Boavista'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Benfica forması giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada skor katkısı verdi.

Galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Belotti, 70. dakikada Pavlidis ve 77. dakikada Orkun Kökçü (P) attı.

Bu sonucun ardından Benfica puanını 53 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.