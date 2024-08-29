Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.





İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak olan taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.





Kazanmak şart





Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak. Deplasmanda oynanan ilk maçta 3-1 öne geçen siyah-beyazlılar rakibinin peş peşe gollerine engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu maç aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenen siyahbeyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.





Necip Uysal yok





Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal bugün görev yapamayacak. Geçen hafta antrenmanda çapraz bağlarından yaralanan ve sonrasında cerrahi operasyon geçiren tecrübeli futbolcu, Lugano karşısında forma giyemeyecek.





Beşiktaş'ın muhtemel 11'i





Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile













Fırtına Konferans için esecek





Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında bugün İsviçre'nin St. Gailen takımını konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.





Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.





Malheiro ve Eren takımda





Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı kadroda yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Nvvakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.





Orta saha belirleyici olacak





Bordo-mavililer, oyun formasyonunu kazanmak üzerine kurgularken, aynı zamanda takım savunmasına da öncelik vererek topu kalesinden uzak tutmaya çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, kenar beklerinin hücum organizasyonlarında yer almasını istedi. İkinci bölgede temaslı oyun ve çabuk geçişlerle rakibi savunmada az adamla yakalamayı hedefleyen Trabzonspor, bu bölgede topa sahip olarak doğru pas bağlantıları ile hücum organizasyonları geliştirmek isteyecek. Okay Yokuşlu ile savunma önü güvenliğini arttırmaya çalışacak olan bordo-mavililerde ikinci bölgede oyunu yönlendirme ve adam eksilterek geçişleri sağlıklı yapmak adına Mendy'ye büyük görev düşecek. Trabzonspor'un, bugünkü karşılaşmada hücum hattında ise Bardhi, Visca, Trezeguet ve yeni transferlerden Draguş olacak.





Trabzonspor'un muhtemel 11'i





Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş



















