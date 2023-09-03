Beşiktaş-Sivasspor
Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Omar Colley'in kaydettiği golle 1-0 öne geçerken 40. dakikada Milot Rashica skoru 2-0 yaptı. Rashica, kaydettiği golle Beşiktaş formasıyla ilk kez ağları havalandırdı.
Colley'in golünde asist Amir Hadziahmetovic'ten, Rashica'nın golünde ise Vincent Aboubakar'dan geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken mücadelenin ikinci yarısında skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Beşiktaş, Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise 5 puanda kaldı. Sivasspor bu sonuçla ligde ilk kez kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş-Sivasspor maç özeti
20. dakikada Rashica’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Muleka’nın gelişine şutunda top üstten dışarı gitti.
22. dakikada Chamberlain’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Onur Bulut’un ortasında Muleka kafayı vururken meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.
24. dakikada Onur’un ortasında kaleci Ali Şaşal topu uzaklaştırırken, ceza yayı içinden Colley’in indirdiği topa Necip kafayı vurdu. Kaleyi giden topu Appindangoye kornere yolladı.
25. dakikada Amir Hadziahmetovic’in sağ taraftan kullandığı kornerde Colley ceza sahası içerisinde kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-0
40. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Muleka sol kanattan koşu yapan Aboubakar’ın önüne pasını aktardı. Aboubakar’ın pasında ceza sahası içerisinde gelişine vuruş yapan Rashica topu ağlara gönderdi. 2-0
48. dakikada Saiz’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Roman Kvet, Necip’ten sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
70. dakikada Aboubakar’ın pasında topla buluşan Rosier’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Zainutdinov’un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti.
77. dakikada Ali Şaşal’ın uzun pasında Colley’in kafayla ters vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazdan Barrow’un şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden dışarı gitti.
82. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Rebic, Appindangoye’den sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Zainutdinov’un pasında Onur Bulut ceza sahası içi sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal’dan seken topu savunma uzaklaştırdı.