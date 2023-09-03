Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Omar Colley'in kaydettiği golle 1-0 öne geçerken 40. dakikada Milot Rashica skoru 2-0 yaptı. Rashica, kaydettiği golle Beşiktaş formasıyla ilk kez ağları havalandırdı.