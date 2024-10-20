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Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR’ı belli oldu

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR’ı belli oldu

Haber Merkezi
12:2220/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Mustafa İlker Coşkun
Mustafa İlker Coşkun

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. Peki, Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR hakemi kim oldu?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda saat 16.00’da TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.


Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının VAR hakemi kim oldu?

Müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.



#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper lig

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