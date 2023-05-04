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Spor

Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Salih Uçan, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Söz konusu müsabakada Omar Colley’in oynama ihtimali de düşük.

18:43 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Salih Uçan

Salih Uçan

Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray derbisinde sakatlanan Salih Uçan, karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Salih'in yerine Maxim veya Necip'e forma şansı verecek.

Omar Collaey'in durumu belli değil

Derbi öncesi antrenmanda sakatlık yaşamasına rağmen karşılaşmada görev yapan Omar Colley'in durumu ise belirsiz. Dizindeki ağrıları süren Gambiyalı stoper, Antalya kafilesinde olmayabilir.

Cumartesi Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.




#Salih Uçan
#Beşiktaş
#Süper Lig
36 dakika önce
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