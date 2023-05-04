Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımların hangi yarış içinde olduğuna bakmadan maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz" dedi.