Spor Beşiktaşın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Avusturya'daki Bad Haring bölgesinde yapacağı kampa katılacak oyuncu kadrosu açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beşiktaşın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Beşiktaş, kamp için hareket etti.

Beşiktaş, Avusturya'da Bad Haring bölgesinde yapacağı kampa katılacak oyuncu kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampa götürülecek 31 kişilik kadro şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef De Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy.

Ghezzal, Nkoudou ve Saiss yarın katılacak

Açıklamada, Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou ile yeni transfer Romain Saiss'in kampa yarın katılacağı belirtildi.

  • Transfer gündeminde olan Rıdvan Yılmaz'da kamp kadrosunda bulunuyor.
  • Bu sabah Avusturya'ya hareket eden takım, Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihlerinde ilk kampını gerçekleştirecek. Siyah- beyazlı ekip, 20-27 Temmuz tarihlerinde ise, İspanya'nın Alicante şehrinde hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş Wout Weghorst'u KAP'a bildirdi
SPOR
Beşiktaş Wout Weghorst'u KAP'a bildirdi
Akkuyu NGSde yeni aşama

Akkuyu NGS'de yeni aşama

Dördüncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı.
Geçmişi 7 bin yıla dayanıyor

Geçmişi 7 bin yıla dayanıyor

Kayseri'de bulundu: Diyarbakır'da ekildi.
CHP’li Eren Erdem’in mazot tiyatrosu ifşa oldu: Çiftçi dediği kişi İBB personeli çıktı

​Bayrama sayılı günler kala fiyatlar açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.