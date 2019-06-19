Beşiktaş'ın yeni sol beki Umut Meraş

Beşiktaş, Adriano'nun takımdan ayrılacak olması sebebiyle sol bek bölgesini Bursasporlu Umut Meraş ile takviye ediyor.

Takımı küme düşmesine rağmen yeşil beyazlıların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Umut Meraş, A Milli Takım kadrosuna da davet edilmişti.