Beşiktaş'ın yeni sol beki Umut Meraş

Beşiktaş, Adriano'nun takımdan ayrılacak olması sebebiyle sol bek bölgesini Bursasporlu Umut Meraş ile takviye ediyor.
Takımı küme düşmesine rağmen yeşil beyazlıların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Umut Meraş, A Milli Takım kadrosuna da davet edilmişti.
- Beşiktaş'ın Umut Meraş'ın bonservisi için Bursaspor'a 1.5 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. Bu rakamın yüzde 20'si ise Boluspor'un olacak. Boluspor, oyuncuyu Bursaspor'a satarken sözleşmesine bir sonraki transferinden pay alma maddesi koydurtmuştu.
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