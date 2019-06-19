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Beşiktaş'ın yeni sol beki Umut Meraş

Beşiktaş, Bursaspor'un sol beki Umut Meraş'ın transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Meraş

Umut Meraş

Beşiktaş, Adriano'nun takımdan ayrılacak olması sebebiyle sol bek bölgesini Bursasporlu Umut Meraş ile takviye ediyor.

Takımı küme düşmesine rağmen yeşil beyazlıların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Umut Meraş, A Milli Takım kadrosuna da davet edilmişti.

  • Beşiktaş'ın Umut Meraş'ın bonservisi için Bursaspor'a 1.5 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. Bu rakamın yüzde 20'si ise Boluspor'un olacak. Boluspor, oyuncuyu Bursaspor'a satarken sözleşmesine bir sonraki transferinden pay alma maddesi koydurtmuştu.

Opta'ya göre Umut Meraş-Adriano karşılaştırması
Opta'ya göre Umut Meraş-Adriano karşılaştırması

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