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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık: Kiralık olarak gönderildi

Beşiktaş genç oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç, kiralık olarak gönderdi. Siyah beyazlılar ayrıca bir diğer genç oyuncusu Abdülmecid Dönmez'i de gelişimi için kiraladı.

15:56 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:05 - 11/09/2024 Çarşamba
DHA
Aytuğ Batur Kömeç
Aytuğ Batur Kömeç

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Aytuğ Batur Kömeç, kiralık olarak Isparta 32 Spor’a transfer oldu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu başında Sırbistan’dan FK IMT'ye geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Aytuğ Batur Kömeç’in geçici transfer sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Aytuğ Batur Kömeç’in nihai transferi hususunda E Koleji Isparta 32 Spor ile anlaşmaya varılmıştır. Aytuğ Batur Kömeç’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülmecid Dönmez de 2024-2025 sezonu sonuna kadar Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü’ne kiralık olarak gönderildi.


Abdülmecid Dönmez:






#Beşiktaş
#Aytuğ Batur Kömeç
#Abdülmecid Dönmez
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