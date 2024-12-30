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Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları sürüyor

23:0330/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 ile başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.





#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Çaykur Rizespor

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