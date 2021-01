Trabzonspor ile anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran kanat oyuncusu Bilal Başaıkoğlu'nun yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu ligin ikinci yarısında Gaziantep FK forması giyecek.

Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkan Başacıkoğlu 1 asist yaparken, Süper Lig'de forma giydiği 46 maçta ise 4 asist yapıp, gol sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile fesih bedeli ödenmeyecek şekilde yolların ayrıldığını açıkladı pic.twitter.com/4EXLpwaTUb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 12, 2021